Hellas Verona-Lecce, Djuric: “Meritavamo la vittoria. Crediamo in Baroni”

Hellas Verona e Lecce alla fine devono accontentarsi di un pareggio che, forse, contenti non lascia nessuno. Le due squadre si sono date battaglia, a suon di azioni e di ritmo, ma il punteggio finale è stato quello di 2-2. Una delle reti dell’Hellas ha portato la firma di Milan Djuric che, a fine partita ai microfoni di DAZN, ha parlato di amarezza per il risultato.

Djuric: “Sicuramente questo è il tipo di prestazione che ci serviva. Sono amareggiato perché penso oggi avremmo meritato la vittoria. Il Lecce è stato bravo e un pizzico fortunato: quest’ultima dote a noi è mancata. Penso che il nostro pubblico oggi possa essere orgoglioso. Oggi non dobbiamo recriminarci niente. Nelle ultime partite abbiamo fatto qualche passo falso: durante la sosta abbiamo lavorato molto e ci siamo compattati. È un fattore mentale e lavoriamo per innescare una svolta. Oggi potrebbe essere scoccata la miccia necessaria per ripartire. Sono emozionato per il gol, ma contava il risultato. Fare gol fa piacere, ma in questo momento è più importante il risultato. Penso il mister sia contento. Stasera abbiamo commesso alcuni errori e li abbiamo pagati cari. Noi siamo col mister e crediamo in lui“.