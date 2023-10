Basket, Eurolega: la Virtus Bologna schiaccia il Monaco per 83 a 59

La Virtus Bologna piega il Monaco per 83 a 59. I bolognesi dominano la partita, vincendo tutti e quattro i quarti e lasciando il palazzetto con una vittoria schiacciante tra le mani. La Virtus conquista la prima vittoria in Eurolega con una grande prestazione.

Il match si apre con un momento di particolare aggressività da parte del Monaco, che però dopo pochi minuti è costretta a chiudersi in difesa. La Virtus Bologna si dimostra veloce e nel primo quarto travolge la squadra avversaria, sbaragliandone la difesa. Dopo i primi dieci minuti di gioco, il tabellone segna 15-23 e le azioni in campo fanno capire che il secondo quarto non potrà essere molto diverso. Il Monaco si trova in difficoltà sia in fase offensiva che durante quella difensiva e non riesce a rispondere all’aggressività dei bolognesi. Nel secondo quarto, la Virtus sembra incontenibile e conclude il primo tempo sul 33-48. Nella seconda metà di gara, il canovaccio non cambia: Virtus scattante, Monaco che commette diversi errori e non riesce a giocare di squadra. Risultato: Virtus ancora in vantaggio, con il tabellone che segna 48-70 quando mancano solo dieci minuti di gioco. La partita si chiude con la vittoria schiacciante dei bolognesi, che esce dal palazzetto monegasco con uno splendido 59-83 tra le mani.

In contemporanea va in scena la partita tra Zalgiris e Stella Rossa, finita 79-74. La squadra lituana trova un’altra vittoria, dopo aver conquistato la prima contro la Virtus. In un incontro combattuto, la Stella Rossa non riesce a fermare la rimonta finale degli avversari, che passano da -9 al vantaggio negli ultimi dieci minuti di gioco.