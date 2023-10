Qualificazioni Europei U21 2025, Irlanda e Turchia vincono nel gruppo A

Sorridono Irlanda e Turchia che battono Lettonia e San Marino nel girone A (lo stesso degli azzurrini di Nunziata) delle qualificazioni agli Europei Under 21. Gli irlandesi hanno superato 2-1 i padroni di casa a Jelgava con doppietta di Okoflex e ora guidano il gruppo a punteggio pieno con 9 punti in 3 gare, mentre i lettoni restano a quota 4 con altrettante partite giocate. La Turchia ha travolto 5-0 San Marino (doppietta di Destan e tripletta di Yardimci) e si è portata a 3 punti (in 3 gare), mentre restano a 0 i sammarinesi. Martedì è in programma Italia-Norvegia, con gli azzurrini a quota 4 punti e la Norvegia a 6, entrambe con due partite giocate. La nazionale scandinava è imbattuta e fin qui non ha ancora subito gol. Classifica: Irlanda 9 punti; Norvegia 6; Italia e Lettonia 4; Turchia 3; San Marino 0.