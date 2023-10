Italia Under 20, Bollini dopo la vittoria sulla Polonia: “Grande pubblico a Catanzaro”

“E’ stato bellissimo giocare in una cornice così bella, con tanti bambini allo stadio. Ricordo sempre ai ragazzi che non abbiamo solo l’onore di indossare la maglia azzurra ma anche la responsabilità di rappresentarla con i nostri comportamenti”. Lo ha detto il commissario tecnico dell’Under 20 dell’Italia, Alberto Bollini, dopo la vittoria di Catanzaro nel torneo Otto Nazioni contro la Polonia: “Stasera c’è stato un grande connubio tra il pubblico di Catanzaro e la squadra: quando c’è questo fattore campo, si sente. Complimenti ai ragazzi per la prestazione e per una vittoria meritata che dedichiamo a tutti quelli che sono venuti a seguirci”.