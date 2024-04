Basket, Eurolega: i successi di Tel Aviv e Real Madrid inaugurano i playoff

Tel Aviv batte il Panathinaikos per 91-87 dopo una partita intensa, mentre il Real Madrid batte su distanza il Baskonia, in un match terminato 90-74. Si apre così la fase playoff dell’Eurolega 2023/2024, che porteranno, grazie ad una serie di incontri tra le migliori squadre europee, all’incoronazione del campione stagionale.

Nella giornata del 23 aprile vanno in scena due partite valide per i quarti di finale di Eurolega 2023/2024. La sfida tra Panathinaikos e Tel Aviv apre le danze ai playoff di questa stagione. La compagine greca, uscente da una prima parte di torneo continentale molto positiva, viene fermata dagli avversari israeliani per 91-87. Il match si dimostra molto equilibrato sino alla fine, sfiorando la possibilità di un over time dopo un primo – seppur ridotto – vantaggio di Panathinaikos A pochi attimi dalla sirena finale però Tel Aviv riesce a passare in vantaggio, vincendo così il match e ribaltando i pronostici. Poco più tardi, il Real Madrid incontra il Baskonia. I madrileni, che nella prima metà di rassegna hanno firmato grandi successi, terminando la loro corsa in testa alla classifica, vincono su distanza contro il Baskonia. La partita si dimostra da subito poco equilibrata, con gli spagnoli che conquistano il vantaggio e allungano in breve tempo. Dopo quaranta minuti di gioco, il Real Madrid vince per 90-74.