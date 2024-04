Hockey ghiaccio: Italia piegata dall’Ungheria 6-5 nell’amichevole pre Mondiale

La Nazionale italiana di hockey sul ghiaccio perde per 6-5 la partita contro l’Ungheria. Il match, valido come amichevole prima del via dei Mondiali, è ricco di tiri per gli azzurri, ma sono poi gli avversari a spuntarla. Coach Pelino non risparmia nessuno e schiera gli effettivi, per prepararsi al meglio alla rassegna intercontinentale. Gli ungheresi si portano avanti con una doppietta, ma l’Italia reagisce in fretta e Mantenuto dimezza le distanze. Successivamente, è sempre lui a firmare il pareggio, ma l’Ungheria riprende poi il vantaggio. Nell’inizio di secondo tempo, gli ungheresi conquistano due reti e infine firmano il sesto goal. L’Italia accorcia le distanze con Gallò e Seed. Gli azzurri torneranno in campo domani alle 19:00 contro la Corea del Sud per l’ultima delle partite amichevoli.