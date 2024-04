Basket, Eurolega: Panathinaikos e Real Madrid trovano il successo nella seconda gara dei playoff

Nella serata del 25 aprile vanno in scena due incontri validi per gara-2 dei playoff di Eurolega 2023/2024, fase iniziata nel corso della settimana. Le squadre in campo per il primo match sono Panathinaikos e Tel Aviv, con i greci che trionfano per 95-79. Più tardi ha poi luogo la sfida tra Real Madrid e Baskonia, terminata 101-90.

. Il Panathinaikos sfida Tel Aviv in gara-2 dei playoff, vincendo la partita per 95-79. La compagine greca riesce a riscattarsi dalla beffa di gara-1, che aveva visto la vittoria andare nelle mani degli israeliani durante gli ultimi secondi in campo. La squadra questa sera vittoriosa riesce a mantenere il controllo del match fino al termine, concludendo con una vittoria su distanza. Poco più tardi il Real Madrid incontra il Baskonia, per eguagliare il risultato di gara-1. I madrileni firmano il successo per per 101-90, dominando l’incontro e raddoppiando il conto con la squadra avversaria, che durante il primo match aveva subito la sconfitta degli iberici, proveniente da un’ottima fase a gironi. Dopo gara-2, una sfida appare in parità sul tabellone generale, mentre l’altra vede Madrid avanti per 2-0. Le formazioni devono affrontare in totale cinque partite e al momento è ancora tutto aperto.