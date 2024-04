Brighton in caduta libera: per De Zerbi parte destra della classifica e 6 vittorie nelle ultime 27 partite

Cinque vittorie nelle prime sei avevano fatto pensare a una stagione da protagonista anche in chiave Champions o almeno per i piazzamenti che valgono l’Europa nella prossima annata, invece per il Brighton di Roberto De Zerbi da settembre in avanti è stato un campionato davvero anonimo e mediocre. Lo dicono i numeri, al di là del poker subito questa sera contro un Manchester City a tratti ingiocabile e decisamente più forte e in lotta per il titolo: per l’allenatore italiano che tanto bene aveva fatto nello scorso campionato, sono appena 44 punti e adesso anche la classifica a livello visivo racconta nel migliore dei modi lo stato di forma del Brighton, undicesimo e dunque nella parte destra della classifica dopo 33 partite.

La media nelle ultime 27 giornate è davvero negativa, con 29 punti appena raccolti in questo lasso di tempo a fronte di sole 6 vittorie, 11 pareggi e ben 10 sconfitte, che sommate a quella subita nelle prime sei – in cui erano arrivate cinque illusorie vittorie – ci restituiscono una somma di 11 sconfitte in 33 partite, una ogni tre. Una media da retrocessione. Gli infortuni, tanti per la verità, non possono essere un alibi. Anche il gioco latita e il quarto gol subito oggi dal City con un lancione lungo di Ederson di settanta metri dimostra che le cose non vanno per il verso giusto nemmeno in fase difensiva, ma questa non è una novità. Per Roberto De Zerbi e giocare in Europa il prossimo anno sembra sempre più difficile. Almeno, non con il Brighton, visto che l’allenatore bresciano è associato a diversi club, anche italiani.