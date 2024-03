Basket, Eurolega: Milano riesce nell’impresa e batte Monaco 98-80

Milano batte Monaco 98-80, trovando l’impresa e rimanendo in corsa per i play-in di Eurolega. La formazione italiana si impone sin dal primo quarto su un Monaco non particolarmente brillante e con grandi lacune in difesa. Si interrompe così una lunga e preoccupante striscia di sconfitte per i ragazzi di coach Messina, che questa sera può tornare a sorridere dopo aver guidato la propria squadra a quella che i più ritenevano una missione impossibile.

La serata si apre con la premiazione di Mike James, il cestista ad aver conquistato più punti in tutta la storia dell’Eurolega. Il top player del Monaco però non brilla nelle prime fasi di gioco, dove è Milano a passare in vantaggio. L’Olimpia si unisce e segna una doppia dopo l’altra, con Lo e Tonut che collezionano diversi punti nel quarto di apertura. Dopo un primo parziale rapido e molto intenso, il punteggio è di 27-20 in favore di Milano. Il trend prosegue nel secondo quarto, con Lo ad essere il primo ad andare in doppia cifra, seguito da Melli. Per i monegaschi, è Walker la figura trascinatrice, ma la sua ottima prestazione non basta per trovare il vantaggio. Poco prima dell’intervallo, Milano dà lo strappo e si va a riposo con gli italiane in vantaggio per 58-44. Nel secondo quarto, Monaco trova una nuova luce, con Hall che prende le redini del match. Milano riesce a rimanere avanti, anche se il vantaggio si dimezza in pochi minuti. Al termine del terzo quarto, l’Olimpia è avanti di soli nove punti, con il tabellone che segna 76-67. L’ultimo quarto poi vede Monaco perdere l’energia dimostrata poco prima. I milanesi ne approfittano per allungare il proprio vantaggio, guidati da un ottimo Mirotic. La sirena finale indica la vittoria degli ospiti, che firmano una nuova impresa e ottengono il match per 98-80.