Tennis, Nadal: “Il primo obiettivo è provare a competere, valuto giorno per giorno”

Rafa Nadal ha di recente parlato delle sue sensazioni e che “farà tutto il possibile per iniziare la stagione sulla terra battuta”: “Il primo obiettivo è provare a competere e valuto giorno dopo giorno”.

“Farò del mio meglio per provare ad iniziare la stagione su terra, che è il mio obiettivo, sto lavorando per questo e sto facendo uno sforzo con quell’obiettivo, ma da ora in poi quello che potrà succedere non oso più dire nulla perché ultimamente è cambiato È stato difficile per me fare previsioni, sfortunatamente”, ha detto prima della cerimonia dei 2° Premì della Fondazione Rafa Nadal a Palma.

“Non ho smesso di allenarmi in nessun momento. Ci sto provando in ogni momento. Mi sento bene, semplicemente non sono riuscito a seguire il programma che avrei voluto in questo momento. Spero che le cose possano cambiare, ma come puoi immagino di non poterlo dire perché non lo so nemmeno”, continua il tennista maiorchino.

Riguardo se sia ottimista o meno sul suo ritorno alle competizioni nell’immediato futuro, ha commentato: “Se dovessi essere ottimista o negativo probabilmente non ci proverei nemmeno. È tanto tempo, ho un’età lunghissima e una lunga carriera alle spalle. Alla fine cerco di non essere né una cosa né l’altra, vado giorno per giorno, faccio il lavoro che devo fare per darmi delle opportunità e vedremo per quanto tempo potremo provarci”.

Conclude parlando della sua mancata partecipazione dal recente torneo di Indian Wells: “La realtà è che non mi sentivo preparato per iniziare a giocare un torneo di questo livello, con il poco background che avevo alle spalle allenandomi al livello di cui avevo bisogno. Non volevo iniziare un torneo partendo dalle mie origini, senza alcuna garanzia di poter avanzare almeno ai livelli che penso di dover pretendere da me stesso per provare a iniziare un torneo”.