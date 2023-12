Basket, Eurocup: il Bourg piega Trento per 79-67

Il Bourg ha la meglio su Trento per 79-67 nella partita valida per l’Eurocup. La squadra francese si è mantenuta in testa per tutti e quattro i parziali di gioco, nonostante Trento sia rimasta a stretto contatto nella prima metà di partita. Dopo i primi dieci minuti di gioco infatti, il punteggio era di 15-10, con il Bourg in vantaggio. Nel secondo set, Trento ha concluso con solo tre punti di svantaggio, per un totale di 35-33. Tornati in campo dopo l’intervallo, i cestisti del Bourg hanno dato lo strappo, concludendo 56-47. Infine, i francesi hanno messo il risultato in cassaforte durante gli ultimi minuti sul parquet, terminando la gara in vantaggio per 79-67.