MOVIOLA – Atletico-Lazio, Hermoso in gol ma c’è fuorigioco attivo di Lino: arbitro al Var

Episodio da moviola al 38′ di Atletico Madrid-Lazio, match dell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League 2023/2024. Al Wanda Metropolitano i colchoneros hanno esultato per il momentaneo 2-0, ma la festa del pubblico di casa è durata poco, il tempo di un controllo var che ha corretto una decisione inizialmente sbagliata di arbitro e assistente. Al momento del tiro in rete di Hermoso infatti c’è Lino in chiara posizione di fuorigioco, esattamente davanti a Provedel. Un fuorigioco chiaro, evidente, che poteva essere anche segnalato live. Ci ha pensato però il var. Si resta sull’1-0.