Coppa Italia Serie C 2023/24: il Rimini prevale ai rigori nella battaglia del Menti, Vicenza eliminato

Il Rimini vince ai calci di rigore in trasferta al Menti contro i campioni in carica del Vicenza e si qualifica alle semifinali di Coppa Italia Serie C. Durante i 120′ minuti da segnalare le espulsioni (una per parte) di Fausto Rossi per i padroni di casa nel secondo tempo regolamentare e di Gigli per gli ospiti nel secondo tempo supplementare. Dal dischetto errore decisivo nel secondo tentativo di Ronaldo per il Vicenza. Percorso netto per il Rimini che non sbaglia nessun penalty, ultimo rigore trasformato da Stanga.

Primo tempo di grande intensità ma con poche fiammate e occasioni da gol. Vicenza che parte più aggressivo e si affaccia nei pressi della porta avversaria più volte nei primi dieci/quindici minuti di partita, senza però riuscire ad insidiare in maniera preoccupante la retroguardia avversaria. Rimini che nei minuti successivi esce la testa e prova a rendersi pericoloso, in particolare ci prova col suo capitano che da buona posizione poco fuori dall’area di rigore, complice la pressione di un avversario e il campo non in perfette condizioni, tira debole e centrale. dalla mezzora in poi, il match si assesta su ritmi lenti e spezzati con la prima frazione che termina a reti inviolate.

Secondo tempo che si apre con una grande occasione per il Vicenza sulla testa di Pellegri che colpisce la sfera tutto solo nel cuore dell’area ma spedisce il pallone sul fondo. Pochi minuti dopo arriva la prima vera palla gol della partita per gli ospiti. Delcarro in area di rigore davanti al portiere, da posizione leggermente defilata, conclude incrociando rasoterra ma il pallone sfiora il palo e termina sul fondo. Qualche minuto dopo l’ora di gioco, arriva l’episodio chiave del match. Fausto Rossi, a causa di un intervento a gamba tesa su un giocatore avversario, subisce l’espulsione diretta e lascia la sua squadra in dieci uomini. Dopo il provvedimento disciplinare, si accende la partita. Vicenza che poco dopo esser rimasta in dieci reclama l’espulsione di Megelaitis per un intervento scomposto del centrocampista romagnolo ed il direttore di gara, causa proteste, è costretto ad estrarre cartellini su cartellini sia in campo che sulle panchine. Ad un quarto d’ora dalla fine, il Rimini sfiora il gol con Ubaldi che in girata nell’area piccola non trova lo specchio della porta. Vicenza che, a dieci dalla fine, rischia di passare in vantaggio con il subentrato Ronaldo che prende il palo a seguito di un tiro diretto da corner. Tempi regolamentari che terminano in parità e gara che si allunga ai tempi supplementari.

Nel primo tempo supplementare ci prova il Rimini forte della superiorità numerica, ma il Vicenza si difende bene e tiene botta agli assalti degli ospiti. primi quindici minuti di supplementari in cui non c’è alcun sussulto significativo. Secondo tempo supplementare nella quale accade subito un grande colpo di scena: Gigli viene espulso per doppio giallo e il Rimini rimane in dieci uomini, ristabilendo la parità numerica. Nel finale, a ridosso dei rigori, Ubaldi colpisce il palo dopo la deviazione di Confente sfiorando il gol qualificazione. Ai calci di rigore prevale il Rimini (4-5 d.c.r.) che fa percorso netto dal dischetto (5/5) con rete decisiva di Stanga. Per il Vicenza errore decisivo dagli undici metri di Ronaldo.