Basket, Eurocup 2022/2023: sconfitta in rimonta sia per Brescia che per Trento

La cronaca e il tabellino di Prometey Slobozhanske-Germani Brescia 79-72 e di Dolomiti Energia Trento-London Lions 70-84 match dell’undicesima giornata di Eurocup 2022/2023. Doppia sconfitta per le squadre portacolori italiane, entrambe partite bene, ma che poi, col passare dei minuti, sono stati sopraffatti dalla compangine avversaria.

Prometey Slobozhanske-Germani Brescia – La cronaca – La partita inizia nel migliore dei modi per Brescia, che riesce a chiudere i primi 10 minuti in vantaggio di 4 lunghezze, sul 15-19. Non male anche la seconda frazione, con le due compagini che si equivalgono, mettendo dentro 16 punti a testa. Si va negli spogliatoi sul 31-35.

Molto meglio i padroni di casa al rientro dall’intervallo, che riescono a recuperare il risultato e a comandare il match, portandosi a +1 all’inizio dell’ultimo quarto. Non riesce a reagire Brescia, e anzi, perde la bussola proprio nella parte finale, soccombendo anche nei 10 minuti finali. La gara finisce quindi 79-72. Brescia incassa un’altra sconfitta.

Il tabellino

Prometey Slobozhanske: Dickey III 6, Klassen 0, Clavell 9, Tkachenko 0, Lukashov 0, Agada 11, Lypovyy 2, Balvin 10, Kennedy 17, Stephens 7, Petrov 0, Sanon.

Germani Bresci: Gabriel 1, Massinburg 16, Nikolic 4, Della Valle 20, Taylor 0, Cobbins 6, Odiase 4, Burns 0, Laquintana 2, Cournooh 10, Moss 3, Akele 6.

Dolomiti Energia Trento-London Lions – La cronaca – Anche qui a partire meglio è la squadra italiana, con i padroni di casa di Trento che chiudono sul +4 la prima frazione: 24-20. Già nel secondo quarto però, i londinesi rialzano la testa e, sebbene non riescano a ribaltarla, “mangiucchiano” 2 punti, riavvicinandosi sul 42-40.

Molto male al rientro dagli spogliatoi Trento, che soccombe e anche pesantemente sia nel terzo che nel quarto quarto. 14-22 in entrambe le frazioni, che chiudono il totale del match sul 70-84. Altra sconfitta, pesante per Trento che, in casa contro Londra, non può nulla.

Il tabellino

Dolomiti Energia Trento: Conti 0, Spagnolo 13, Forray 9, Zangheri 0, Flaccadori 11, Udom 4, Crawford 4, Ladurner 4, Grazulis 3, Atkins 13, Calamita 0, Lockett 9.

London Lions: Zubcic 12, Ward-Hibbert 0, Best 12, Taylor 11, Soluade 0, Dekker 23, Nelson 6, Sharma 6, Kaboza 0, Koufous 14.