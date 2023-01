Supercoppa Italiana, l’albo d’oro completo

Tutto pronto per la Supercoppa Italiana 2022, che si disputerà mercoledì 18 gennaio 2023 a Riyadh, in Arabia Saudita, e ci sarà divertirsi perché si tratta del derby della Madonnina tra Milan e Inter: di seguito l’albo d’oro di questa competizione. Si scontrano la squadra che ha vinto il campionato, i rossoneri, e chi ha trionfato in Coppa Italia, i nerazzurri. In palio il primo trofeo stagionale, e il fatto che sia una stracittadina, seppur traslocata nei paesi arabi, dà ulteriore fascino all’ennesimo capitolo di un duello secolare. Ecco di seguito l’albo d’oro dell’intero trofeo.

1988 Milan

1989 Inter

1990 Napoli

1991 Sampdoria

1992 Milan

1993 Milan

1994 Milan

1995 Juventus

1996 Fiorentina

1997 Juventus

1998 Lazio

1999 Parma

2000 Lazio

2001 Roma

2002 Juventus

2003 Roma

2004 Milan

2005 Inter

2006 Inter

2007 Roma

2008 Inter

2009 Lazio

2010 Inter

2011 Milan

2012 Juventus

2013 Juventus

2014 Napoli

2015 Juventus

2016 Milan

2017 Lazio

2018 Juventus

2019 Lazio

2020 Juventus

2021 Inter

2022 ?