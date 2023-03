Basket, Eurocup 2022/2023: Brescia crolla in Turchia, vince il Bursaspor

Niente da fare per la Germani Brescia, che viene sconfitta nettamente dal Bursaspor con il punteggio di 86-76 nella gara valevole per la diciottesima giornata della Eurocup 2022/2023 di basket. Una partita che fin dall’inizio è indirizzata verso i padroni di casa, e mai in dubbio nelle battute finali.

LA CRONACA – Il primo quarto vede Brescia giocarsela ad armi pari con gli avversari, che dopo i primi 10′ di gioco si trovano a inseguire. Già nel secondo parziale, però, le cose si ribaltano: i turchi reagiscono e vanno all’intervallo lungo avanti di 10 lunghezze sul 40-30. La seconda parte di gara vede l’esito quasi mai in discussione con gli ospiti che non riescono a fermare uno straripante Bursaspor. Gli ultimi minuti vedono gli uomini di coach Alessandro Magro provare ad accorciare le distanze, ma non riuscendo a rientrare in partita. Finisce 86-76.