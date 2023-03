Highlights Maccabi Tel Aviv-Virtus Bologna 111-80, basket Eurolega 2022/2023 (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 1

Gli highlights di Maccabi Tel Aviv-Virtus Bologna, match valevole per la trentunesima giornata dell’Eurolega 2022/2023 di basket, in cui la compagine israeliana si è imposta nei confronti della squadra guidata da Sergio Scariolo mediante il punteggio di 111-80. In virtù di questo successo la squadra padrona di casa consolida il proprio piazzamento in zona playoff, mentre gli emiliani sono costretti a dire addio al sogno di qualificarsi alla post season della rassegna continentale Ecco il video delle azioni salienti e delle migliori giocate della partita.