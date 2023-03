Olimpiadi Parigi 2024, l’Ucraina: “Bene il rinvio della decisione del Cio su atleti russi”

C’è soddisfazione dall’Ucraina per il rinvio della decisione del Cio sulla possibilità di far partecipare o meno gli atleti russi e bielorussi alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il ministro dello sport ucraino, Vadym Gutzait, ha commentato positivamente su Facebook la decisione del Comitato Olimpico Internazionale di rimandare il verdetto: “Siamo riusciti a far rinviare la decisione sull’integrazione di russi e bielorussi alle Olimpiadi del 2024. Lavoriamo affinché nessun atleta russo patriottico possa entrare nelle arene sportive internazionali”.