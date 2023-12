Champions League 2023/24: il Psg pareggia 1-1 a Dortmund e si qualifica, agli ottavi anche il Porto

Nella serata che chiude la fase a gironi della Champions League 2023/24 il Borussia Dortmund pareggia 1-1 in casa contro il Psg e si prende il primo posto nel gruppo F del Milan. Al gol di Adeyemi al 51′ risponde cinque minuti dopo Zaire-Emery, che sigla il gol decisivo per il passaggio del turno da secondi classificati dei parigini, alla luce della vittoria dei rossoneri sul campo del Newcastle. Nel gruppo E invece, il Celtic vince 2-1 contro il Feyenoord e chiude al meglio la sua esperienza europea. La formazione di Glasgow passa al 33′ con Palma dal dischetto, ma gli olandesi trovano il pareggio all’82’ con Minteh. Nel recupero la rete di Lagerbielke permette ai Bhoys di festeggiare nonostante l’ultimo posto. Il club di Rotterdam invece, terzo classificato, proseguirà la sua avventura in Europa League.

Nel gruppo H arriva il successo del Porto, che travolge 5-3 lo Shakhtar e si prende la qualificazione agli ottavi. La doppietta di Wanderson Galeno nel primo tempo porta avanti i dragoes, con il solito Sikan che in mezzo trova il momentaneo pareggio. Nella ripresa Taremi fa 3-1, prima che un’autorete di Eustaquio riapra la contesa. Ci pensano Pepe prima e Conceicao poi a chiudere la gara. Nel finale segna ancora lo Shakthar con il classe 2004 Eguinaldo, che sigla il definitivo 5-3. Eliminati dunque gli ucraini, che da terzi classificati proseguiranno il cammino in Europa League. Nell’altra gara il Barcellona cade a sorpresa contro l’Anversa, che trova i primi tre punti in Champions League della sua storia. Vermeeren apre subito le marcature dopo due minuti, ma Ferran Torres trova il gol dell’1-1 al 35′. Nella ripresa Janssen riporta avanti i belgi, prima dell’incredibile epilogo. Il Barca infatti pareggia al 91′ con Guiu, ma un solo minuto dopo arriva il gol del definitivo 3-2 dei padroni di casa con Ilenikhena.