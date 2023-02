Baseball, Italia a Scottsdale: obiettivo World Classic

L’Italia del baseball si radunerà mercoledì alla Notre Dame Preparatory High School di Scottsdale, e rimarrà in Arizona fino al 1° marzo per un camp pre-stagionale in attesa della partenza verso la World Baseball Classic 2023. Mike Piazza ha organizzato il raduno con il duplice scopo di consentire di lavorare ai giocatori non impegnati nello Spring Training e di fare scendere in campo insieme a loro alcuni dei giovani del giro azzurro, diversi dei quali impegnati a livello pro o di college oltreoceano. Saranno sul Roskos Family Field i coach del Classic Chris Denorfia, Jack Santora, Mike Borzello, Jason Simontacchi e Michele Gerali, insieme al coordinatore delle giovanili azzurre Gianguido Poma e al pitching coach Rolando Cretis. L’Italia partirà il 3 marzo per Taiwan, sono in programma un paio di amichevoli il 5 e il 6 prima dell’inizio del World Baseball Classic.