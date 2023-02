Atp Doha 2023: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 22 febbraio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Doha 2023 della giornata di mercoledì 22 febbraio. Come da tradizione il torneo qatariota termina di sabato, quindi già al mercoledì dovranno essere conclusi gli incontri di ottavi di finale. Tutti in campo, quindi, per otto sfide particolarmente interessanti. C’è l’esordio di Auger-Aliassime, Rublev e Medvedev, ma sul Campo Centrale il big match è chiaramente quello tra Zverev ed Andy Murray, sopravvissuto all’ennesima battaglia di questo inizio di 2023 al primo round contro Sonego. Di seguito il programma completo.

CENTRE COURT

Ore 12:30 – Kubler vs (2) Auger-Aliassime

(1) Rublev vs Griekspoor

Non prima delle 16:00 – (4) Zverev vs (WC) Murray

a seguire – (Q) Broady vs (3) Medvedev

GRANDSTAND 1

Ore 12:30 – DOPPIO

a seguire – (Q) Muller vs (8) Van De Zandschulp

a seguire – (7) Davidovich Fokina vs (WC) Shelbayh o Kwon

a seguire – (5) Bautista Agut o Fucsovics vs O’Connell

GRANDSTAND 2

Ore 12:30 – DOPPIO

a seguire – (Q) Dzumhur o Lehecka vs Ruusuvuori