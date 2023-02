Roma, Mancini: “Mourinho incisivo e diretto, è il vero leader della squadra”

“Mourinho? Il mister è diretto e schietto, lui è incisivo, ti sa cullare e ti sa ”bastonare” se serve. È il vero leader della squadra”. Queste le parole di Gianluca Mancini sul suo allenatore, nel Q&A di StarCasinò Sport, il sito di intrattenimento sportivo Premium Partner di As Roma. Il difensore centrale giallorosso ha speso belle parole anche per Dybala: ”Paulo è un campione e lo sappiamo. È uno dei più bravi calciatori in Italia, forse il più bravo dal punto di vista tecnico”. Mancini ha anche fissato gli obiettivi di questa stagione: ”La Conference e l’arrivo di nuovi calciatori hanno alzato il livello: non devi pensare di fare due annate uguali sennò non migliori. L’obiettivo è migliorare la classifica dell’anno scorso e, quindi, conquistare un piazzamento in zona Champions League”. Mancini si è poi soffermato sul suo percorso nella squadra giallorossa, iniziando proprio dalle prime emozioni vissute con questa gloriosa maglia: ”Dal momento che sono arrivato a Roma ho sentito un’emozione speciale grazie a questi tifosi. Lo stadio è caldo e passionale. Quando ho fatto la prima partita, un derby, ho sentito qualcosa dentro che ti porta a dare sempre tutto per la città, squadra e compagni. L’anno scorso quando è arrivato il mister è scattata una scintilla, tutte le domeniche e giovedì lo stadio era pieno e questo dava un senso di responsabilità a noi giocatori. L’Olimpico pieno è qualcosa di unico”.