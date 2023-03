Spal-Frosinone oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Spal-Frosinone, match del Paolo Mazza valevole per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. La formazione biancazzurra arriva dalla netta sconfitta del Ferraris contro il Genoa ed ha un disperato bisogno di tornare alla vittoria per abbandonare la zona retrocessione. La capolista, invece, dopo la sconfitta incassata contro il Parma, vuole riprendere subito la propria marcia e difendere l’importante vantaggio sulla seconda in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 1 marzo alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

SITO SERIE B

RISULTATI E CLASSIFICA