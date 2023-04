Barcellona-Real Madrid oggi in tv: canale, orario e diretta streaming semifinale ritorno Copa del Rey 2022/2023

Barcellona-Real Madrid sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido come semifinale di ritorno della Copa del Rey 2022/2023. E’ la partita in Spagna, e questa specifica decidere chi andrà in semifinale di Coppa contro la vincente di Athletic Bilbao-Osasuna. Al Camp Nou ci si aspettano emozioni fortissime, chi vincerà? Lo scopriremo dalle ore 21:00 di mercoledì 5 aprile. Si parte dalla vittoria blaugrana dell’andata, che al Santiago Bernabeu si era imposto per 0-1 con l’autorete di Militao. Sportface vi offrirà una diretta testuale del match. La gara sarà visibile su Telelombardia (10 del Digitale terrestre) ed in streaming sul canale YouTube Top Calcio 24.

