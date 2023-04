Sport in tv oggi, mercoledì 5 aprile: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma completo dello sport in tv per la giornata di oggi, mercoledì 5 aprile 2023. Dopo Juventus ed Inter è il turno della seconda semifinale di Coppa Italia, con la gara d’andata tra Cremonese e Fiorentina. Calcio protagonista anche con il recupero di Serie B tra Perugia e Reggina e con sfide internazionali, tra cui anche il ‘Clasico’ di Copa del Rey tra Barcellona e Real Madrid. Spazio anche al tennis con ben cinque tornei ed al curling con i Mondiali maschili di Ottawa. Di seguito, ecco il palinsesto sportivo per mercoledì.