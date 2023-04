Diffidati Cremonese-Fiorentina, viola a rischio squalifica per ritorno semifinali Coppa Italia

I diffidati di Cremonese-Fiorentina, i viola a rischio squalifica in vista del ritorno delle semifinali di Coppa Italia 2022/2023. Appuntamento con la storia per i lombardi, mentre i viola dopo nove anni vogliono ancora una finale per provare ad alzare al cielo un trofeo che manca da tempo. Occhio però a contare su tutte le forze: Sofyan Amrabat, infatti, è l’unico diffidato tra le fila dei toscani e dovrà evitare un cartellino giallo allo Zini per non essere squalificato per la partita decisiva del Franchi. Nella coppa nazionale, infatti, si entra in diffida dopo un solo giallo (c’è stato un “indulto” generale prima degli ottavi) e alla seconda ammonizione si viene squalificati.