AZ Alkmaar-Lazio, Felipe Anderson: “C’è rammarico, potevamo passare”

“C’è rammarico sia per l’andata che per questa sera. Sapevamo di poter passare, abbiamo siglato un gol che potevamo gestire meglio perché la gara era lunga contro una squadra che in casa gioca bene. Purtroppo ora il lavoro che facciamo non sta portando i frutti sperati”. Lo ha detto l’attaccante della Lazio Felipe Anderson dopo la sconfitta contro l’AZ Alkmaar e l’eliminazione dalla Conference League. “Sono contento di aver segnato il cinquantesimo gol con la Lazio, ma oggi non posso goderne perché dispiace tanto. Questa è una serata triste per noi, volevamo passare. La fascia da capitano? Sono contento di averla indossata, è un onore”, si legge sul sito del club biancoceleste.