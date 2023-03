Alcaraz-Auger-Aliassime stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2023

Carlos Alcaraz se la vedrà contro Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells 2023, torneo di scena sul cemento outdoor del deserto californiano. Lo spagnolo, reduce dall’ottima trasferta sul rosso sudamericano, deve ancora perdere un set. Il canadese, invece, proviene dal successo rocambolesco ai danni del padrone di casa Tommy Paul, uscito sconfitto al tie-break del parziale decisivo dopo non aver sfruttato ben sei match point. Secondo le quote dei bookmakers sarà l’allievo di Juan Carlos Ferrero a partire nettamente con i favori del pronostico. Attenzione, tuttavia, al giocatore nordamericano, che contro Alcaraz ha portato a casa tutti e tre i confronti diretti. Il match riguarda da vicino anche i colori azzurri. Il vincitore di questa partita, infatti, nel penultimo atto potrebbe vedersela contro Jannik Sinner, impegnato nel proprio incontro di quarti di finale contro lo statunitense Taylor Fritz.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Alcaraz e Auger-Aliassime scenderanno in campo nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 marzo. I due giocatori sono pianificati come quarto e penultimo match di giornata sullo Stadium 1 con inizio fissato non prima delle ore 02:00 italiane (le 18:00 locali). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la partita di quarti di finale tra Alcaraz e Auger-Aliassime garantendo ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti.