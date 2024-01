Australian Open, Mengoni su Sinner: “Ho la pelle d’oca, sarà il futuro del tennis”

Le parole di Marco Mengoni, ospite al TG1, sul trionfo di Sinner agli Australian Open: “Mi sono commosso tantissimo. Seguo Sinner dal 2020, sono sempre stato appassionato di tennis. Vedere un campione come lui che inizia a sbocciare e adesso farà il futuro del tennis...ho ancora la pelle d’oca. E’ lo sport che ho fatto per tutta la mia vita, prendo ancora lezioni – ha aggiunto il cantante – Studio e voglio migliorare, come sto studiando per Sanremo”.