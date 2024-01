Calciomercato, David: “Interesse di Milan, Napoli, Chelsea e Atletico? Questi sono i club a cui pensi quando si è giovani”

Jonathan David è da tempo sul taccuino di diverse big del calcio europeo. L’attaccante del Lille non si muoverò in questi ultimi giorni di mercato, ma in estate appare destinato a cambiare maglia. In un’intervista ai microfoni di ‘Telefoot’, però David non si sbilancia quando vengono fatti i nomi di alcune squadre. “Dicono che Milan, Chelsea, Napoli, Atlético Madrid ti osservano molto attentamente, è lusinghiero?”. Ecco, dunque, la risposta di Jonathan David: “Quando sei giovane, questi sono i club che guardi, quelli sono i club a cui pensi. È lusinghiero, lo apprezzo”.