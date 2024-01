Manchester United, Ten Hag dopo il passaggio del turno in FA Cup: “Sempre in controllo della gara”

“Nei primi 25 minuti siamo stati molto bravi e abbiamo controllato la partita. Avevamo il possesso palla e controllavamo davvero molto bene. Abbiamo segnato due ottimi gol e non abbiamo concretizzato altre chances. All’improvviso hanno segnato un gol, poi subito dopo l’intervallo hanno segnato un altro gol e per questo devo criticare la squadra. Poi abbiamo ricominciato da zero e mostrato resilienza, segnando il terzo e quarto gol”. Erik Ten Hag parla così in conferenza stampa al termine della vittoria del Manchester United per 4-2 sul Newport in FA Cup. “Non ero preoccupato neanche sul 2-2. Controllavamo il gioco e lo dettavamo. Naturalmente, quando incoraggi gli avversari è sempre un rischio, ma siamo riusciti a rimanere tranquilli”

“Utilizziamo queste partite anche per far tornare in condizione alcuni giocatori come Casemiro, Shaw, Martinez. Pertanto, penso che sia stata un’ottima partita perché hanno bisogno di minuti. Quando vai in Premier League, c’è maggiore intensità e un livello più alto”. Sugli obiettivi: “Dobbiamo vincere ogni partita. Quindi ci sono due cose per cui lottare adesso: la Premier League e la FA Cup. Devi andare di partita in partita”.