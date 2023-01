“È un piacere lavorare con Jannik. Un ragazzo fantastico. Ci vediamo a Melbourne!”. Queste le parole dell’allenatore di Jannik Sinner, Darren Cahill. Buone notizie dunque per il tennis italiano con l’azzurro che, nonostante l’infortunio riportato ad Adelaide nel match contro Sebastian Korda, dovrebbe partire per Melbourne per disputare l’Australian Open.