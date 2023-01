Sampdoria-Napoli: Politano sbaglia il rigore, para Audero e poi palo (VIDEO)

di Giorgio Billone 48

Episodio dubbio in Sampdoria-Napoli col rigore molto generoso concesso agli ospiti. Calcia Politano dal dischetto, ma si fa ipnotizzare da Emil Audero, che riesce a sfiorare la sfera tanto basta per mandarla sul palo, e soprattutto senza lasciare con uno dei due piedi la linea di porta, rendendo regolare il suo intervento. Dunque eroe nei primi minuti l’estremo difensore blucerchiato che evita lo svantaggio dei suoi, in alto ecco il video.