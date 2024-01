Australian Open 2024, tutto facile per Alcaraz e Medvedev. Clamorosa impresa di Borges su Dimitrov

Tutto facile per Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, le due teste di serie più alte della parte bassa del tabellone degli Australian Open 2024. Lo spagnolo domina il giovane 18enne Shang, con quest’ultimo visibilmente menomato da alcuni fastidi fisici. Il cinese sotto 6-1 6-1 1-0 decide di alzare bandiera bianca e ritirarsi. Dopo aver rischiato al secondo turno contro Ruusuvuori, invece Daniil Medvedev decide di chiudere in fretta la pratica Auger-Aliassime: un netto 6-3 6-4 6-3 ai danni del canadese per raggiungere gli ottavi di finale.

TABELLONE PRINCIPALE

Va fuori l’undicesimo giocatore del seeding Casper Ruud. Il norvegese in 3h e poco più di gioco è costretto ad arrendersi al cospeto di Cameron Norrie, contro il quale aveva vinto tutti i precedenti scontri diretti fino a oggi. E invece il britannico nel match odierno si è imposto 6-4 6-7(7) 6-4 6-3. Ma probabilmente la sorpresa più grande del giorno è l’eliminazione di Grigor Dimitrov, in gran forma e sul quale c’erano grandi aspettative. Il bulgaro, nonostante un primo set vinto al tie-break, non è mai apparso in gran serata contro un Nuno Borges a cui riusciva tutto e in grado di vincere il match per 6-7(3) 6-4 6-2 7-6(6). Borges diventa il primo portoghese nella storia a raggiungere gli ottavi dello Slam Down Under ed eguaglia il miglior risultato di un suo connazionale (Joao Sousa a Wimbledon e agli Us Open).

Tante le recriminazioni per Tommy Paul, qui a Melbourne semifinalista la passata edizione. Il tennista statunitense manca due match point nel corso del quarto set e cede poi di schianto nel quinto contro un ritrovato Miomir Kecmanovic: finisce 6-4 3-6 2-6 7-6(7) 6-0 in favore del serbo.