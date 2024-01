Supercoppa Italiana, Giudice Sportivo: una giornata di squalifica per Biraghi

Il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha pubblicato un nuovo bollettino dopo le semifinali della Supercoppa Italiana 2024. Spicca la giornata di squalifica per il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi, che è stato ammonito durante il match contro il Napoli ed era in diffida. Il giocatore viola salterà quindi il prossimo impegno in campionato, ovvero la sfida di domenica prossima contro l’Inter. Entra invece in diffida il laziale Vecino, ammonito proprio contro i nerazzurri.