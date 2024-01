Australian Open 2024, Sinner ai quarti di uno slam senza perdere set: prima di lui c’era riuscito solo Barazzutti

Grazie al successo ai danni di Karen Khachanov, Jannik Sinner si è qualificato per i quarti di finale dell’Australian Open 2024. La particolarità è che l’ha fatto senza perdere neppure un set, vincendo tutti e quattro i match che ha disputato per 3 set a 0. Si tratta di un risultato notevole, che solo una volta in tutta l’era Open era riuscito ad un tennista italiano. Prima di Sinner, era stato Corrado Barazzutti al Roland Garros del 1980 a rendersi protagonista di un cammino simile, approdando ai quarti senza lasciare per strada neppure un parziale. In quell’occasione, l’azzurro fu poi sconfitto ai quarti da Bjorn Borg per 6-0 6-3 6-3. Sinner invece partirà favorito contro Rublev o De Minaur.