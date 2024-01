Australian Open 2024, Sabalenka: “In campo provo le stesse sensazioni dello scorso anno”

“Sono super felice del livello mostrato oggi e di aver raggiunto i quarti di finale. Amanda è un’avversaria molto dura, abbiamo sempre avuto partite molto combattute, quindi sono molto contenta di aver vinto in due set“. Lo ha detto Aryna Sabalenka, intervenuta in conferenza stampa dopo il successo ai danni di Anisimova nel match di ottavi di finale dell’Australian Open 2024.

“Rispetto all’anno scorso penso di sentirmi più forte, ma è difficile a dirsi. Pensavo che mi sarei sentita diversamente dopo aver vinto il primo slam qui lo scorso anno, ma in realtà non è così: provo le stesse sensazioni in campo – ha proseguito Sabalenka, che ha poi parlato del suo outfit – E’ vero, sono l’unica giocatrice ad indossare un kit rosso. È stato qualcosa che ha fatto parte del processo: mi hanno semplicemente mostrato il vestito con cui avrei giocato ed ero super entusiasta di vedere che era rosso. Sono felice, mi fa sentire davvero speciale. Già agli US Open ero la prima a indossare un abito rosa, ora era rosso“.

Infine, sulla sua partecipazione alla serie Netflix ‘Break Point’: “Mi aiuta a sentirmi più connessa ai miei fan, volevo aprirmi per loro affinché ascoltassero la mia storia. Sentivo che potesse motivare o aiutare qualcuno in una situazione difficile a trovare la propria strada. Ad esempio, quando perdi una persona speciale – come un genitore – è molto difficile. Conosco alcune persone che stanno lottando con questa stessa situazione e spero che la mia storia li aiuti ad andare avanti“.