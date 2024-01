Australian Open 2024: Sinner piega Rublev, sarà semifinale con Djokovic

Jannik Sinner batte Rublev 3-0, 6-4 7-6(5) 6-3, nel match valido per i quarti di finale dell’Australian Open 2024. Partita molto più combattuta di quanto reciti il punteggio, in particolare il secondo set, in cui l’azzurro ha accusato qualche problema agli addominali. Seconda semifinale Slam in carriera per l’altoatesino, dopo quella a Wimbledon 2023 persa con Djokovic, che proverà a prendersi la sua rivincita venerdì nella sfida con il serbo numero 1 del tabellone. Ennesima sconfitta ai quarti di finale di un Major per Rublev, che conferma i suoi problemi nella gestione dei momenti di tensione, tie-break perso in vantaggio 5-1. Dall’altra parte del tabellone ancora da definire le semifinali con le sfide tra Alcaraz e Zverev e Medvedev e Hurkacz.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

PRIMO SET – Rublev prova a partire aggressivo, cerca spesso di cambiare sul rovescio lungolinea e la strategia gli riesce bene nei primi games. Il primo ad andare in difficoltà è Sinner, che nel terzo gioco si ritrova 15-40: l’azzurro però non trema affatto, si va a prendere un punto alla volta e si porta sul 2-2. La reazione è di quelle importanti da parte del n°4 del mondo, che apre un parziale di otto punti a zero da quel momento ed è lui a strappare il servizio a un Rublev che inizia ad andare fuorigiri nel tentativo di strafare e prendersi rischi. L’azzurro, dal canto suo, gestisce senza troppi patemi il vantaggio e finisce per chiudere per 6-4 senza concedere all’avversario possibilità di rientrare nel set.

SECONDO SET – Inizio equilibrato, con Rublev che al solito prova a spingere sempre a tutta per costringere in difesa Sinner. Diverse chances non concretizzate da un lato e dall’altro: Jannik non sfrutta un 15-40 nel terzo gioco, poi è Rublev nel game successivo ad avere due palle break ben annullate dall’azzurro. Occasioni anche nel quinto e sesto gioco, una a testa, ma anche in questo caso ne esce fuori vincitore chi è al servizio. Si giunge così sul 3-3, con Sinner che inizia anche a toccarsi ripetutamente l’addome. Rublev tiene la battuta a 15 e si procura un’altra palla break sul 4-3 30-40. Il russo, per fortuna di Sinner, commette un grave errore in risposta sprecando l’opportunità di andare avanti di un break. Si prosegue on serve sul 4-4 e servizio per il russo. Sul 4-4 Rublev salva due palle break e porta Sinner a dover servire per rimanere nel set sul 5-4. Due turni di battuta rapidi per entrambi e Sinner torna sotto pressione sul 5-6. Il numero 1 italiano non trema e si va al tie-break. Tie-break in cui Rublev sale sopra di due break sul 5-1. Set che sembra chiuso quando Sinner trova un dritto spaventoso e un’ottima risposta tornando on serve sul 4-5. Rublev si innervosisce e cede la battuta sul 6-5 perdendo un tie-break praticamente già vinto.

TERZO SET – Sinner non cala di tensione e tiene il servizio in apertura salendo 1-0. Rublev resta in scia e si procura una palla break nel terzo game sull’1-1. Sinner porta il game ai vantaggi, dove salva un’altra palla break prima di andare 2-1. Due turni di battuta rapidi per entrambi e si va 3-2. e servizio Rublev. Il russo sembra essere avviato verso il 3-3 sul 40-15, ma si fa trascinare ai vantaggi dall’italiano. Vantaggi in cui Sinner è cinico e alla prima palla break sale 4-2 e servizio. Il numero 1 d’Italia non trema e allunga sul 5-2. Sinner non trema sul 5-3 e chiude al primo tentativo dopo 2 ore e 39 minuti di gioco.