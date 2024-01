Ryder Cup 2025, Edoardo Molinari è il primo vice capitano del Team Europe

L’edizione di Roma è ancora nella memoria, ma la Ryder Cup 2025 inizia a prendere forma. Edoardo Molinari è il primo Vice Capitano del Team Europe per la competizione che si giocherà a Bethpage Black, New York, dal 26 al 28 settembre 2025. Molinari tornerà ad agire dietro le quinte con Luke Donald dopo l’edizione del Marco Simone, dove la squadra europea si è assicurata la vittoria per 16 ½ – 11 ½ contro gli Stati Uniti. “Aiutare Luke e l’intero team europeo nel 2023 è stato fantastico e qualcosa di cui sarò orgoglioso. Ma ora è il momento di fare tutto il possibile per contribuire a trasformare i membri della compagine continentale sempre più in leggende vincendo una Ryder Cup in trasferta”, le prime sensazioni di Edoardo Molinari. “Non potrei essere più entusiasta di riavere Edoardo Molinari in squadra come primo vicecapitano. Il guru delle statistiche è tornato e sono felice di condividere questo viaggio con lui”, le parole di Luke Donald.