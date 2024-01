Australian Open 2024, Sinner: “Felice di aver vinto, la prima partita della stagione non è mai facile”

“Non è mai facile giocare la prima partita della stagione, quindi sono felice di aver vinto. Ora ho due giorni di allenamento per migliorare“. Queste le parole di Jannik Sinner dopo la vittoria al primo turno degli Australian Open 2024 contro l’olandese Botic van de Zandschulp. Il tennista italiano si è imposto in tre set ed ha staccato il pass per il secondo turno, dove affronterà il qualificato Jesper de Jong o Pedro Cachin. “È un torneo in cui mi piacerebbe esprimere il mio miglior tennis. Fa parte del processo iniziare in questo modo e spero di poter far vedere di meglio nel prossimo turno” ha aggiunto il classe 2001. Infine, Sinner ha scherzato sui Carota Boys, ormai presenza fissa sugli spalti durante i suoi match: “Stanno diventando sempre più famosi di me. Non mi aspettavo che venissero qui, ma è bello vederli in tribuna. Ovviamente abbiamo creato dei bellissimi ricordi insieme a tutto il supporto che mi danno“.