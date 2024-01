Highlights Sinner-van de Zandschulp, primo turno Australian Open 2024 (VIDEO)

di Antonio Sepe 23

Il video con gli highlights di Sinner-van de Zandschulp, match valido per il primo turno degli Australian Open 2024. Comodo successo in tre set per il tennista azzurro, che ha iniziato il suo cammino a Melbourne con un 6-4 7-5 6-3 ai danni dell’olandese, maturato dopo 2h35′ di gioco. Solida prestazione da parte del classe 2001, quarto favorito del seeding, capace di rispettare il pronostico e approdare al secondo turno. Ecco le immagini salienti.