Monza-Inter, i nerazzurri calano la manita: la reazione di Tramontana (VIDEO)

di Olivia Carbone 34

La reazione di Filippo Tramontana alla partita dell’Inter, che vince a Monza per 5-1, dominando il match in casa dei biancorossi. A sbloccare la partita è Calhanoglu su rigore al 12′, seguito dal raddoppio di Lautaro Martinez al 14′. Nel secondo tempo, tornano a segnare i nerazzurri con Calhanoglu, che manda la palla tra i pali avversari al minuto 60. Successivamente, il Monza trova il primo e unico gol della serata, grazie a Pessina al minuto 69. Riprende poi il dominio Inter, con Martinez che non sbaglia dal dischetto all’85’. Infine Thuram mette il risultato in cassaforte all’88’.