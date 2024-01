Australian Open 2024: programma, orari e ordine di gioco martedì 16 gennaio

Il programma, l’ordine di gioco e gli orari relativi alla giornata di martedì 16 gennaio degli Australian Open 2024. Al via la terza giornata del primo slam stagionale con ben 5 italiani impegnati: in campo nella notte italiana Giulio Zeppieri, Elisabetta Cocciaretto, Martina Trevisan e Camila Giorgi, mentre Lorenzo Sonego sfiderà Evans quando in Italia sarà già sorto il sole. Debuttano anche la numero uno al mondo Iga Swiatek, opposta a Kenin, e lo spagnolo Carlos Alcaraz, contro Gasquet.

ROD LAVER ARENA

Dalle 02:00 – (1) Swiatek vs Kenin

a seguire – (8) Rune vs Nishioka

Non prima delle 09:00 – (3) Rybakina vs Pliskova

a seguire – Gasquet vs (2) Alcaraz

MARGARET COURT ARENA

Dalle 02:00 – Ramos-Vinolas vs (11) Ruud

a seguire – Giorgi vs (18) Azarenka

Non prima delle 09:00 – (6) Zverev vs Koepfer

a seguire – (Q) Marino vs (5) Pegula

JOHN CAIN ARENA

Dall’01:00 – Stephens (WC) Gadecki

a seguire – (13) Dimitrov vs Fucsovics

Non prima delle 06:00 – Ofner vs Kokkinakis

Non prima delle 09:00 – Martic vs Tomljanovic

KIA ARENA

Dall’01:00 – Stearns vs (14) Kasatkina

a seguire – Purcell vs (Q) Valkusz

a seguire – (14) Paul vs Barrere

a seguire – (12) Zheng vs Krueger

1573 ARENA

Dall’01:00 – (19) Norrie vs Varillas

a seguire – Collins vs Kerber

a seguire – McDonald vs (WC) Shang

a seguire – Raducanu vs Rogers

COURT 3

Dall’01:00 – (WC) McCabe vs Michelsen

a seguire – (27) Navarro vs Wang

a seguire – (11) Ostapenko vs (WC) Birrell

a seguire – Evans vs Sonego

COURT 5

Dall’01:00 – Lajovic vs (Q) Zeppieri

a seguire – Bogdan/Masarova vs Eikeri/Harrison

a seguire – Krunic vs Burel

COURT 6

Dall’01:00 – Cocciaretto vs (Q) Sun

a seguire – Tsitsipas/Tsitsipas vs Altmaier/Reyes-Varela

a seguire – (31) Bublik vs (Q) Nagal

COURT 7

Dall’01:00 – Safiullin vs (28) Griekspoor

a seguire – (29) Zhu vs Dodin

a seguire – Boulter vs Yuan

COURT 8

Dall’01:00 – (Q) Zarazua vs Trevisan

a seguire – Giron vs Draper

COURT 12

Dall’01:00 – Fils vs Vesely

COURT 13

Dall’01:00 – Zapata Miralles vs (32) Lehecka

a seguire – Kwon vs (Q) Klein

a seguire – Wang vs (22) Cirstea

COURT 17

Dall’01:00 – Djere vs (WC) Cazaux

a seguire – Minnen vs Tauson

a seguire – Bucsa vs Blinkova