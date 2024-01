Australian Open 2024, Cobolli: “Sul 5-4 pensavo di aver perso. Tifo contro? Mi piace giocare in queste condizioni”

“Sul cambio campo del 5-4 pensavo di aver perso, poi ho guardato il mio team, che continuava a incitarmi, e ho provato comunque a dare tutto: alla fine hanno avuto ragione loro“. Queste le parole – riportate da Ubitennis – di Flavio Cobolli, intervenuto in conferenza stampa dopo l’incredibile vittoria contro Nicolas Jarry al primo turno degli Australian Open 2024. Il tennista romano ha poi analizzato il match: “Se non consideriamo la partita con Alcaraz a Parigi, questo era il mio primo 3 su 5, era la prima volta che mi mettevo a confronto con questa durata. Penso di averla gestita molto bene e sono molto felice della mia prestazione. Sicuramente potevo fare meglio, sia in avvio di secondo che di terzo set, ma sono contento per come ho affrontato le tante difficoltà“.

Cobolli ha quindi toccato l’aspetto del tifo: “I ragazzi che mi hanno sostenuto non li avevo mai visti prima. Sono italiani, ma si sono trasferiti in Australia da piccoli. Sin dal primo match di qualificazioni sono venuti a tifarmi ed averli con me mi ha aiutato molto. Per questo sono andato subito a festeggiare con loro. Non è stato facile perché erano davvero tante le persone che tifavano per Jarry, ma mio padre mi aveva avvertito. Tuttavia a me piace giocare in queste condizioni e mi rivedo nelle parole di Djokovic: anche quando il pubblico tifa contro, io sento ‘Flavio, Flavio’“. Infine, sul prossimo avversario, il russo Pavel Kotov: “Sicuramente sarà molto tosto, è cresciuto molto di recente e a inizio anno ha battuto Musetti. Anch’io però sono cresciuto e proverò a portare la partita sul piano fisico, vedremo come andrà“.