Australian Open 2024, Paolini: “Kalinskaya ha giocato bene, ma io dovevo fare di più. Penso solo a migliorare”

Intervenuta in conferenza stampa, Jasmine Paolini ha analizzato la sconfitta per mano di Anna Kalinskaya nel match di ottavi di finale dell’Australian Open 2024: “Lei ha giocato una buona partita: ha una palla pesante e ha trovato profondità. Io però dovevo fare di più e restare lucida, invece ho fatto le cose di fretta e ho lasciato andar via il match troppo facilmente. Ma può succedere, il tennis“.

L’azzurra ha poi proseguito: “A lei è riuscito tutto mentre io ho commesso qualche errore di troppo nelle situazioni di punteggio interessanti. Si tratta di gratuiti che le hanno dato fiducia; ha giocato quando era sempre avanti nel punteggio. Ma non è un caso che lei sia ai quarti, sta facendo davvero bene“. Nel complesso, però, il torneo di Jasmine resta ampiamente positivo: “Ho portato a casa tre partite che non pensavo di vincere, specialmente quella contro un’avversaria come Maria contro cui avevo perso. Oggi è stato un passo indietro e c’è un po’ di delusione perché l’obiettivo è sempre vincere. Tuttavia mentalmente ci sono sempre stata“.

Infine, Paolini ha parlato del futuro della stagione: “Non mi aspetto niente dai prossimi tornei. Penso soltanto al lavoro che – potrà sembrare una banalità – per me è tutto, e a migliorare. Giocare a questi livelli ti dà soddisfazione, ma adesso il livello si alza e le cose saranno più complicate“. A riportare le parole è Ubitennis.