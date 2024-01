Highlights Paolini-Kalinskaya 4-6 2-6, ottavi Australian Open 2024 (VIDEO)

Il video con gli highlights di Paolini-Kalinskaya, sfida valevole per gli ottavi di finale degli Australian Open 2024. Si spengono le speranze della giocatrice azzurra, sconfitta per 6-4 6-2 dopo 1h17′ di gioco in un match che la sua avversaria ha controllato per larghi tratti. L’unica vera chance per Jasmine è stato lo 0-40 in avvio di secondo set, ma la russa ha annullato tutte e tre le palle break, staccando così il pass per i quarti – i primi in carriera in uno slam. Ecco le immagini salienti.