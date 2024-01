Australian Open 2024, si ferma agli ottavi la corsa di Paolini: Kalinskaya vince in due set e raggiunge i quarti

Jasmine Paolini cede il passo ad Anna Kalinskaya e saluta gli Australian Open 2024. Prestazione maiuscola da parte della giocatrice russa, che ha portato a casa il match valevole per gli ottavi di finale con il punteggio di 6-4 6-2 in 1h17′. Pochi rimpianti per l’azzurra, ventiseiesima testa di serie ma sfavorita dai pronostici, che non è riuscita a trovare le contromisure al gioco dell’avversaria e non ha saputo esprimere quel tennis efficace che le aveva consentito di vincere tre partite. Il suo torneo rimane comunque più che positivo ed il best ranking lo dimostra, ma resta inevitabilmente un pizzico di amaro in bocca per un confronto alla portata. Avanza invece ai quarti per la prima volta in carriera Kalinskaya, oggi nettamente superiore, che attende la vincente di Zheng-Dodin.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

CRONACA – Primo set molto equilibrato e caratterizzato da un avvio rocambolesco con tre break consecutivi tra il terzo e il quinto gioco. Ad avere la meglio è Kalinskaya, che consolida il vantaggio e si issa sul 4-2. Paolini prova a reagire, ma commette qualche errore di troppo e allo stesso tempo fatica a contrastare il gioco efficace della sua avversaria, fatto di contropiedi e diagonali. Anzi, è proprio Kalinskaya a procurarsi un set point sul 5-3 per poi chiudere nel gioco seguente, incassando il parziale per 6-4 in 41 minuti di gioco.

Nella seconda frazione, invece, Jasmine parte bene, tenendo la battuta in avvio dopo aver annullato una palla break e a sua volta si procura ben tre chance di break nel game seguente. La russa rimonta però da 0-40 e tiene il servizio ai vantaggi, di fatto impedendo all’azzurra di riaprire la sfida. Paolini vincerà infatti soltanto tre punti nei seguenti tre game in risposta mentre faticherà parecchio al servizio, subendo due break. Al di là dei propri demeriti, va sottolineato il fatto che Kalinskaya, forte di una situazione di punteggio favorevole, giochi più sciolta e in fiducia, trovando angoli notevoli. Dopo poco più di un’ora e un quarto di gioco, basta il primo match point a Kalinskaya per ottenere la vittoria e approdare ai quarti.