Gigante femminile Jasna 2024 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire il gigante femminile di Jasna 2024, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sale l’attesa per vedere all’opera Federica Brignone, presente sulla neve slovacca per cercare di difendere il pettorale rosso di leader della classifica di specialità. Insieme a lei ci sono altre sette azzurre: Marta Bassino, Lara Della Mea, Ilaria Ghisalberti, Roberta Melesi, Elisa Platino, Ambra Pomarè e Asja Zenere.

Sono tante le sciatrici che possono ambire al successo finale. Le più accreditate, tra le altre, sono la campionessa statunitense Mikaela Shiffrin, reduce dal trionfo nello slalom in notturna di Flachau, la padrona di casa Petra Vlhova e l’elvetica Lara Gut-Behrami. Appaiono minacciose pure la canadese Valerie Grenier, la neozelandese Alice Robinson e l’austriaca Franziska Gritsch. Si presentano come possibili outsider, infine, la croata Zrinka Ljutic, la transalpina Clara Direz, l’altra americana Paula Moltzan e le norvegesi Ragnhild Mowinckel e Thea Louise Stjernesund.

SEGUI LA DIRETTA LIVE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

START LIST E PETTORALI DI PARTENZA

CALENDARIO E TAPPE DELLA STAGIONE 2023/2024

Il gigante femminile di Jasna 2024 è in programma per la giornata di oggi (sabato 20 gennaio). La prima manche prenderà il via alle ore 09.30 mentre la seconda manche scatterà alle ore 13.00. La diretta televisiva è affidata a Eurosport 2 HD (canale 211 di Sky) e a Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre). Prevista anche una diretta streaming attraverso le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e (gratuitamente) Rai Play. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la gara inaugurale del weekend slovacco di Coppa del Mondo, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.