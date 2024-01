Australian Open 2024: calendario, programma, date, orari, copertura tv e streaming

Le informazioni per seguire al meglio gli Australian Open 2024, primo Slam della nuova stagione tennistica che ha preso il via. A dodici mesi di distanza, Novak Djokovic e Aryna Sabalenka tornano a Melbourne Park per difendere i rispettivi titoli conquistati l’anno scorso. Il serbo ci arriva da numero uno al mondo e dopo aver conquistato le ATP Finals, ma oltre al solito Carlos Alcaraz, dovrà fare i conti anche con uno Jannik Sinner che cerca il primo acuto Slam e con il rientrante Rafa Nadal. In campo femminile la bielorussa è invece la numero due del ranking, dietro Iga Swiatek, che come nella passata edizione si presenta da prima testa di serie del tabellone. Da segnalare che da quest’anno si gioca un giorno in più, con il torneo che prenderà il via non di lunedì, ma bensì domenica 14 gennaio.

AUSTRALIAN OPEN IN TV – La copertura televisiva del prim Slam stagionale sarà offerta da Eurosport (canali 210 e 211 del bouquet Sky); i due canali lineari sono anche visibili in streaming inoltre disponibile tramite le piattaforme NOW, Sky Go e Dazn. Per seguire integralmente tutto il torneo, senza perdersi neanche un incontro, con la possibilità anche dell’on-demand, c’è la piattaforma Discovery+. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti sul torneo, dirette testuali, news, highlights e dichiarazioni dei protagonisti da Melbourne.

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2024

DOMENICA 14 GENNAIO – Primo turno

LUNEDI 15 GENNAIO – Primo turno

MARTEDI 16 GENNAIO – Primo turno

MERCOLEDI 17 GENNAIO – Secondo turno

GIOVEDI 18 GENNAIO – Secondo turno

VENERDI 19 GENNAIO – Terzo turno

SABATO 20 GENNAIO – Terzo turno

DOMENICA 21 GENNAIO – Ottavi di finale

LUNEDI 22 GENNAIO – Ottavi di finale

MARTEDI 23 GENNAIO – Quarti di finale

MERCOLEDI 24 GENNAIO – Quarti di finale

GIOVEDI 25 GENNAIO – Semifinali femminili

VENERDI 26 GENNAIO – Semifinali maschili

SABATO 27 GENNAIO – Finale femminile

DOMENICA 28 GENNAIO – Finale maschile