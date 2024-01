Australian Open 2024, il tabellone di qualificazione femminile: Stefanini e Brancaccio ci provano

Due le azzurre che proveranno a conquistare l’accesso al main draw degli Australian Open 2024, primo Slam della stagione tennistica. Lucrezia Stefanini a Melbourne lo scorso anno riuscì a stipure tutti, qualificandosi e superando anche un turno nel main draw. Parte quest’anno come testa di serie numero 15 e affronterà all’esordio l’olandese Pattinama Kerkhove. Nuria Brancaccio è ancora alla ricerca del primo successo in carriera nelle qualificazioni di uno Slam, ma anche questa volta il sorteggio non l’ha aiutata, ponendola di fronte alla britannica Harriet Dart, n°12 e reduce dalla finale raggiunta ieri nel WTA 125 di Canberra.

IL TABELLONE COMPLETO

GLI SPOT DELLE ITALIANE

(12) Dart vs Brancaccio

Starodubtseva vs Capurro Taborda

Serban vs Papamichail

Knutson vs (17) Friedsam

(15) Stefanini vs Pattinama Kerkhove

Kawa vs Gjorcheska

Raina vs Bouzas Maneiro

Sakatsume vs (22) Bejlek